巨人は７日の中日戦（バンテリン）を６―３と２連勝。カード勝ち越しを決めた。阿部慎之助監督（４６）は３打数２安打３打点と勝利に貢献した吉川尚輝内野手（３０）を称賛した。初回に二死一、二塁から岸田の先制適時打で１点を先取。４回に中日・細川のソロで同点に追いつかれるも、５回に岸田のタイムリーと吉川の２点適時打で一挙３得点。勝ち越しに成功した。これだけでは終わらず、２点リードの７回一死二、三塁からリ