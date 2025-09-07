山形牛など畜産物への関心と食肉の消費を高めようと、7日、山形牛を味わうイベントが山形県山形市の山形ビッグウイングで開かれました。「山形市食肉まつり」と銘打ったこのイベントは、畜産物への関心と地元で生産された食肉の消費拡大を目的に山形市が毎年行っているものです。37回目を迎えることしは250組、およそ700人が参加し、山形市内の畜産農家が生産した山形牛170キロを味わいました。参加した人たちは炭火で焼いた山形牛