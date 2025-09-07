ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は7日、予選3日目が行われた。8日の予選最終日、準優勝戦勝負駆けの面々で注目の一人は地元・東京支部の大池佑来（38）だ。1号艇だった3日目3Rはインから押し切って今節初の1着をマークした。「出足、ターン回りはしっかりしていていいと思います。（調整は）ゾーンには入っています」と相棒66号機の好反応仕立てとなっている。予選最終日の4日目は5R5