歌手・タレントの和田アキ子（75）が7日、自身のインスタグラムを更新。明石家さんまとの2ショットを公開した。【写真】うれしそうな2人の表情！和田アキ子＆さんま2ショット投稿で「TBS『アッコにおまかせ！』終わって、新幹線飛び乗って、さんまの古希のお祝いのフェスに行ってきました」と報告。「移動時間は往復、約7時間、滞在時間は1時間20分でした」と泣き笑いの絵文字を添え「でも、最高な1日でした」「今から東京帰り