お笑い芸人・明石家さんま、大阪府の吉村洋文知事が7日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）の「よしもと waraii myraii館」にサプライズ出演し、騒然となった。【写真】明石家さんま、吉村洋文知事ら万博よしもと館に登場…騒然の様子この日、「大阪ウィーク〜秋〜」のプログラム野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』を開催。さんまをはじめとした豪華出演者が笑いと音楽のフェスを繰り広げた。その後、