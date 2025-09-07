ウクライナでは、ロシア軍による800機以上のドローンを使った最大規模の攻撃があり、首都キーウでは政府庁舎が2022年の侵攻開始以降、初めて被害を受けました。ウクライナ空軍の発表によりますと、6日夜から7日未明にかけて、ロシア軍がミサイル13発とドローン810機を使ってウクライナ側に攻撃を行いました。1日に行われた攻撃としては最大規模とみられています。首都キーウではウクライナ政府庁舎の建物が損傷し、火災が発生して