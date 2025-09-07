世界中で愛されるランコムが、新たなスキンケア時代を切り開く「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」をお披露目。2025年9月17日(水)から23日(火)まで、@cosme TOKYO 1階ポップアップストアで特別イベントを開催します。会場では超音波ブースターケアや未来の肌状態をチェックできるスキンスクリーン、さらに限定キットやゲーム特典も用意しているので、お楽しみに！ 新シール