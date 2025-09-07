俳優の梶芽衣子さんが、「第47回ぴあフィルムフェスティバル2025」「私が憧れた女優たち〜梶芽衣子デビュー60年記念企画」のトークセッションに登壇しました。 【写真を見る】 【 梶芽衣子 】デビュー60周年台本の読み方も知らなかった過去故・山岡久乃さんとの思い出振り返る「おっかないながらも愛がある」今年デビュー60周年を迎える梶さんは、スカウトされて女優になったばかりの頃を回顧。“お芝居やりたいとか、