新潟県内では8日明け方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、気象台は厳重な警戒を呼びかけています。新潟県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、村上市には午後6時現在、土砂災害警戒情報が発表されています。気象台は7日、夜のはじめ頃から8日明け方にかけて線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。8日午後6時までの24時間降水量は下越で150ミリ、佐渡で120ミリなどと予想されています。気象台は8日朝に