私（リサ、20代）は夫（ユキオ、30代）と3歳の娘との3人暮らし。ある日、私は義姉（夫の姉、アユミ、30代）から、発熱した甥（マイト、6歳）を預かってほしいと言われました。切羽詰まった様子だったので、夫に在宅勤務で対応してもらい、私は出社。しかし後に義母（ケイ、60代）と義姉が百貨店のセールに行っていたことがわかりました。それを知った義父（シゲル、60代）や義兄（カズアキ、30代、義姉の夫）から怒られたようで、