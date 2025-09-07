◆ソフトバンク―楽天（7日、みずほペイペイドーム）プロ初の4番に座ったソフトバンクの柳町達外野手（28）が適時打を含む1安打2四球の活躍を見せた。試合前まで楽天先発の藤井聖から今季8打数4安打1本塁打と当たっていたこともあり、プロ6年目、通算440試合目で初の4番を任された。全体練習の前、ボードに掲載されているスタメンを見た周東佑京から「おまえ、4番じゃん」と?ネタバレ?を食らった。柳町は「うそついてんの