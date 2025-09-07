7日、石破首相が緊急会見を開き、辞任を表明しました。広島選出の国会議員と市民の反応です。■市民「えっ！ビックリ！期待はしてたんですよ」■市民「あっ！そうなんすか！知らなかったですやめる話は残念かなと思います」■市民「責任を別の形でとってほしかったなと」広島選出の国会議員は。■自民党広島県連平口洋会長「二つの選挙で負けたというのは 私はきっちり責任を取るべきだと思う。財源の問題とかアメリカとの間で