広島県安芸高田市で行われたイベントで、イタリア出身のタレント・ジローラモさんが自身が手がけるブランド米について語りました。 道の駅・三矢の里あきたかたで行われた町おこしのイベント「エンタメマルシェ」には、広島のタレントも参加して会場を盛り上げました。 トークショーにはイタリア出身のジローラモさんが登場し、自身が手掛けるＧＩＲＯ米作りを４月から神石高原町ではじめたことなどを話