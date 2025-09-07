石破総理大臣が 辞任の意向固めたことについて、広島でも驚きの声が聞かれました。 「え、本当？ちょっと残念ですね」 「国民の意見的には割と早めから、退陣という意見はあったと思う。割と時間がかかったなというのが正直なところ」 自民党はあす国会議員や都道府県連に総裁選挙の前倒しについて意思確認を行う予定でした。