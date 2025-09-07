保護されている犬や猫に新しい飼い主を見つけようと、広島市で譲渡会が開かれました。広島市西区の中小企業会館で開かれた合同譲渡会には、広島市動物愛護センターや犬の保護に取り組むNGOなど10組が参加しました。会場に集められたのは、犬10頭と猫20匹で、家族連れなど約1200人が訪れました。広島県では2016年から殺処分ゼロが続く一方で、保護された犬と猫は昨年度、947頭となっています。■来場者「さわって確かめられる