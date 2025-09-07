ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は7日、予選3日目が行われた。渋い走りで舟券に貢献している。3日目7Rは5号艇の桐生順平がピット離れで飛び出したため、スタート展示と進入が入れ替わった。河合佑樹（38＝静岡）は3号艇ながら、カド受けの4コースになった。カド5コースの森高一真に絞られて絶体絶命だったが、強い追い風が吹いていたことがが幸いした。遅れ差しからバック最内を伸び切っ