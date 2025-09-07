◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2025年9月7日横浜）DeNA・藤浪晋太郎が日本球界復帰後3試合目で初めて被弾した。0―0の2回、オスナに投じたスライダーが抜けて内角に甘く入り、左翼への先制ソロを浴びた。オスナは「浮いてきたスライダーを一発で仕留めることができたよ」と振り返った。3回には1死から浜田に左前打を許し、1死二塁とされたが内山を三飛。4回には先頭・村上に四球を与えたが、次打者のオスナの際に二