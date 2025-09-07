退陣する意向を表明した石破首相の記者会見を報じる街頭のテレビ＝7日午後6時44分、東京・有楽町参院選で大敗しながら続投に意欲を示していた石破茂首相が退陣を表明した。有権者は「もっと早く辞めるべきだった」と、居座りの末の追い込まれ退陣を批判。一方、少数与党下で野党と政策協議を重ねた姿勢を評価する声も。次期首相への注文も次々に上がった。東京都杉並区の団体職員松岡智博さん（56）は「国政選挙で連敗したのだ