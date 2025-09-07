7日、ウクライナ・キーウへの攻撃中に撃墜されたロシアのミサイル（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ軍によると、6日夜から7日朝にかけて各地でロシア軍のミサイルや無人機による大規模な攻撃があった。ウクライナのスビリデンコ首相は首都キーウ中心部にある政府の庁舎が損傷したと発表した。ロイター通信によると、侵攻開始以降、政府庁舎への攻撃は初めて。飛来した無人機は810機で一晩で使用された数としては過去最