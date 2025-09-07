静岡地方気象台は７日、静岡県牧之原市で５日に発生した複数の突風について、「竜巻と認められる」と発表した。現地調査の結果、突風の発生時に活発な積乱雲が同市付近を通過していたことや、被害や痕跡が帯状に分布していることなどから竜巻と認定した。