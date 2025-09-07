長野県佐久市の山中で7日、軽トラックがおよそ150メートル下に転落しているのが見つかり、近くで男性の遺体が発見されました。警察が遺体の身元確認を進めています。映像からは、軽トラックのフロントガラスや荷台部分などが、激しく壊れた様子がわかります。警察によりますと7日午前7時ごろ、長野県佐久市協和付近の山中で、「崖下に車両が転落している」と通行人の男性から警察に通報がありました。警察官が駆け付け確認したとこ