小泉進次郎農水相（資料写真）自民党の小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は７日、神奈川新聞の取材に石破茂首相（党総裁）、菅義偉副総裁（元首相、衆院２区）との６日深夜の３者会談の内実を明らかにした。小泉、菅両氏は総裁選前倒しの意思確認を前に「党の分断を避けるべきだ」と強調。首相は進退に言及することはなかったが「党を割るようなことはしない」と明言したという。小泉氏は４年前、菅内閣で環境相を務めている