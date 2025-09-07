2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年9月2日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つワンピ姿を披露した。「いつもよりカッチリめな衣装」中川さんは、「これはなんのお仕事でしょーか」といい、脚を組んだ姿やワンピースを着こなす全身ショットなど5枚の写真を投稿。中川さんは「スタジオに向かう途中で出てきたセットがいつもよりカッチリめな衣装と合ってたのでつ