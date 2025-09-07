陸上自衛隊の輸送機・オスプレイ17機が配備された佐賀駐屯地で開設記念式典が行われ、中谷防衛相は「南西地域の守りをより堅固にするもの」と強調しました。7日午前、佐賀空港に隣接する陸上自衛隊佐賀駐屯地では開設記念式典が行われ、中谷防衛相や佐賀県の山口知事などが出席しました。8月までに佐賀駐屯地に配備された17機のオスプレイは、長崎県佐世保市に拠点を置き離島防衛を担う水陸機動団との一体的な運用が進められます。