秋田朝日放送 ７日午後秋田県能代市で８０代の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 警察によりますと、７日午後２時過ぎ能代市昭南町の国道１０１号で、道路上にいた市内に住む８０代の女性が軽乗用車にはねられました。女性は事故の後意識がない状態で市内の病院に運ばれ約１時間後に亡くなりました。軽乗用車を運転していた三種町の５０代の女性にけがはありませんでした。現場は片側２車線の直線道路で警察が事故の