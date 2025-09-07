石破茂首相は７日午後６時から記者会見し、自民党総裁を辞すると発表した。会見の模様はＮＨＫ、複数の民放で生中継されただけでなく、ＹｏｕＴｕｂｅ首相官邸公式チャンネルでも生配信された。会見中からＸでは「石破さん」「石破首相」「辞任の意向」「石破辞任」など関係する単語がトレンドワードの上位を占め、関心の高さを示した。投稿では「石破氏、やっと辞任」「遅い」「残念」「ふざけるな！辞めなきゃいけないのは、