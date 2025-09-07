◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）男子はショートプログラム（ＳＰ）２位の友野一希（第一住建グループ）がフリー１５１・７０点、合計２３６・７８点で日本勢最高の２位だった。ＳＰ３位の山本草太（ＭＩＸＩ）は１４８・９３点、合計２３３・９１点で４位。ＳＰ９位の壺井達也（シスメックス）は１５２・３７点、２３１・１９点で５位で大会を終えた。Ｓ