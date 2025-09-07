秋田朝日放送 ７日朝秋田県大館市で散歩をしていた７０代の女性がクマに襲われけがをしました。命に別状はありません。 警察によりますと、午前６時ごろ大館市粕田で、散歩中の７６歳の女性が道路脇から出てきた体長約５０センチのクマに突進されて倒れ、さらに左の肩を引っかかれました。女性はその後近くにある自宅まで自力で歩いて帰り、家族と一緒に市内の病院を受診しました。女性は左の肩を数針縫うなどのケガをしま