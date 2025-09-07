お笑いタレントの明石家さんまが７日、大阪・関西万博会場内ＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」で、歌とお笑いフェス「さんまＰＥＡＣＥＦＵＬＰＡＲＫ２０２５＠大阪・関西万博」に登場した。オープニングでは「世界の国からこんにちは」にのって、ジミー大西、岡村隆史、ＥＸＩＴがさんまと一緒にフロートカーで登場。「阪神マジック１。まだ結果は出ておりません」と言いながら集まった約１万１千人に手を振って応じた