ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は7日、予選3日目が行われた。準優圏内に踏みとどまった。西山貴浩（38＝福岡）は3日目を3、1着にまとめて得点率6.00。笠原亮、大池佑来、尾上雅也と並ぶ18位まで上昇した。タッグを組む14号機はパワーを感じさせるエンジンだったが、前操者の川口貴久が大苦戦。4日目にはエンストに見舞われた。「足はかなりキツい。出足がないね。最近のエンジンは事故