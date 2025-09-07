フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日の向上芸人は、今年のＴＨＥＳＥＣＯＮＤ王者・ツートライブの周平魂、たかのり。スーパーマラドーナ・武智が出演し、周平魂との出会いを振り返った。武智は、最近の周平魂を見て「愛されようとしてるなって言う…。タレント化しようとしてるなっていうのがちょっと見えて。周平魂の面白さはそこじゃない」と苦言。自身が