タイの首相に就任したアヌティン氏＝7日、バンコク（タイ政府提供・共同）【バンコク共同】タイ下院で新首相に選出された中道「タイの誇り党」のアヌティン党首が7日、ワチラロンコン国王の承認を得て首相に正式に就任した。アヌティン氏は首都バンコクの党本部で演説。首相指名選挙で最大野党「国民党」の支持を得る見返りに約束した4カ月以内の下院解散を念頭に「任期は限られるが全力を尽くす」と訴えた。演説では「まずは