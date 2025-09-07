Netflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』（9日全6話配信）について、急接近の場面カットが7日、到着した。【写真】名場面！紗倉まなに対峙するぐんぴぃ同作は、テレビプロデューサー・佐久間宣行が、盟友・劇団ひとりを迎え、Netflixで仕掛けたコメディシリーズ。一触即発の“デスキスゲーム”の舞台は、お色気ムンムン美女たちからの誘惑が次々と襲いかかる、アドリブドラマの世界。挑戦