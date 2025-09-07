やはりというべきか。比較が巻き起こっている。日本代表が現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカで対戦。ビッグチャンスを作るも仕留めきれず。また、90＋２分に相手が退場者を出したなか、スコアレスドローで終わった。一方、日本戦の数時間前に同じくアメリカで、アメリカ代表と相まみえた韓国は、２−０で快勝した。これを受け、韓国メディア『Xports News』が「韓日３バック対決、ホン・ミョンボ監督のチ