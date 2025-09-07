スペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ／インヅランド）が、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）への期待を口にした。6日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。スペインは、4日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選・グループEでブルガリアと対戦し3−0で勝利。ロドリはこの試合に途中出場し、前十字靭帯断裂の大ケガから代表復帰を果たした。そのロドリは7日のトルコ戦を控えた記者会見に出席。ヤマルにつ