中国では秦始皇帝陵博物院内にある、一般来場者も見学可能な兵馬俑1号坑に直径1メートルほどの穴が開いていると指摘するネット投稿があり、「古代の盗掘跡では？」などと評判になった。中国メディアの大象新聞などが報じた。大きな穴があると指摘されたのは、4列縦隊状態の兵俑の列と列の間にある幅90センチほどの土壁の部分だ。兵馬俑を作成するためには、それぞれの像を置くための細長い溝を何条も堀り、溝と溝の間は土壁として