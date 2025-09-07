◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日関空アイスアリーナ）男子フリーが行われ、SP1位の車俊煥（チャ・ジュンファン、韓国）が165・55点をマークして合計253・31点で優勝した。SP2位の友野一希（第一住建グループ）が151・70点で合計236・78点として2位。腰痛を抱えながら強行出場した山本草太（MIXI）は148・93点で合計233・91点として4位となった。