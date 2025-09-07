¡þMLB ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º4¡ß-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥Î¡¼¥Î¡¼¤Îµ­Ï¿¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤¿Åêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½øÈ×¤«¤é¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£3²ó2»Íµå¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ï°ì¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤âµö¤µ¤º¡¢3²ó¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢9²ó¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯2¥¢¥¦¥ÈÃ¥¤Ã¤¿¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ç94.7¥Þ¥¤¥ë(Ìó152¥­¥í)¤Î¥«¥Ã