北関東で見つけた100円グルメ！お茶目なママが手作りする70種類以上のお惣菜や、イベントを見ながらお祭りメニューを楽しめる激安店。なぜ100円でお惣菜を提供できるの？大量のお惣菜をどうやって作るの？経営は成り立つの？物価高でも値下げしない理由を徹底調査しました。■止まらない物価高の救世主！惣菜全品“税込み100円”の店止まることのない物価高。8月も冷凍食品やアイスなど、1400品目を超える食品が値上げとなりました