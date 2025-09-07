ウクライナ空軍によると、６日夜から７日朝にかけて、ロシア軍は８００機を超えるドローン（無人機）や弾道ミサイルなどでウクライナ各地に大規模な攻撃を行った。ロイター通信は、２０２２年のロシアによる侵略開始以降、最大規模の無人機攻撃だと伝えている。首都キーウでは中心部にある政府庁舎で火災が起きた。ニュースサイト「ウクライナ・プラウダ」によると、火災のあった建物は内閣が使用しているが、人的被害はなかっ