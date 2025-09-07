男子100メートルバタフライで力泳する光永翔音。51秒71で初優勝した＝東京アクアティクスセンター競泳の日本学生選手権最終日は7日、東京アクアティクスセンターで行われ、100メートルバタフライの男子は光永翔音（中大）が51秒71、女子は木津喜一花（明大）が58秒91でともに初優勝した。男子800メートルリレーは中大（嶋田、村佐、光永、蓮沼）が7分12秒24で制した。200メートル平泳ぎの男子は吉田悠真（明大）が2分10秒42、