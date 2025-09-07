俳優の山田裕貴が、8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)に出演する。山田裕貴山田は、中日ドラゴンズと広島東洋カープで活躍した元プロ野球選手の父・山田和利さんとの思い出を語る。父について、「印象に残っているのは、二軍のオールスター戦で桑田真澄さんから2打席連続でホームラン打った」と活躍を思い返す。自身も中学生までは野球少年で、全国出場レベルの野球クラブに所属してい