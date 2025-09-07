新日本プロレス７日の千葉・東金大会で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２７）がＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３８）に先制パンチを見舞った。今夏のＧ１クライマックス公式戦でザックから勝利を収めている成田は、２８日神戸大会でＩＷＧＰ世界王座挑戦を控えている。この日の大会ではＳＡＮＡＤＡ、高橋裕二郎、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩと組んで、ザック＆大岩陵平＆ハートリー・ジャ