優勝マジックを「１」としている阪神は、７日に甲子園で広島と激突する。午後６時のプレーボールを前に、球場周辺は異様な雰囲気に包まれた。勝てば２年ぶりのリーグ優勝が決まる一戦。入場券はすでに完売となっており、球場周辺ではなんとしてもチケットを手に入れようと「チケット余っている方はお譲りください」と書かれたボードやうちわを持ってたたずむファンの姿もあった。さらには「暗黒時代から３０年間甲子園に通い