「Kindle Colorsoft」はディスプレイにE-inkスクリーン(電子ペーパー)を採用した電子書籍リーダー「Kindle」シリーズで初めて、カラー表示に対応したモデルです。電子ペーパーの特徴である目に優しい表示や反射の少ないディスプレイでありながらカラーを楽しめますが、どれくらい満足にカラー作品を楽しめるのかを確認するために、スマートフォンのKindleアプリやKindle paperwhite、Kindle Fireと並べて比較してみました。Amazon