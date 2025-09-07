◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦で、４大会ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同２位のブラジルと対戦。２セットを連取され、後がなくなった日本は、第３セット（Ｓ）は、第２Ｓまでのメンバーから変更しセッター中川つかさ、ミドルブロッカー山田二千華を先発させた。日本は佐藤のクロスへのスパイクなどいきなり５連続得点。一気に流れをつかむと、石川のスパイクで１１―３とリ