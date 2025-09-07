念願の首相の座に就いたものの、衆参ともに与党が過半数割れとなり、退任を余儀なくされた、石破首相。これまでの歩みを振り返ります。2024年9月、5度目の挑戦で悲願の自民党総裁の椅子を手にした石破首相。裏金問題で揺れる自民党の切り札として、党の立て直しが期待されました。石破首相：我々は国民を信じ勇気と真心をもって、真実を語りたいと思っている。ところが、首相就任直後に解散して臨んだ衆議院選挙で敗北。少数与党へ