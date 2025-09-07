メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が、ボルチモア・オリオールズ戦で9回2アウトまでノーヒットノーランを続ける快投を披露。ただ、驚きの結果が待っていました。チーム最多の11勝を挙げている山本投手はこの日も初回から空振り三振を奪うなど、安定した立ち上がりを見せました。3回表、山本投手を援護したいドジャース打線は1アウト・ランナー2塁3塁で打席には大谷翔平選手（31）。ショートゴロの間に