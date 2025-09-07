◇パ・リーグオリックス3―2日本ハム（2025年9月7日京セラD）オリックス・西野真弘内野手（35）は自らに重圧をかけていた。同点の7回1死一、三塁で、試合前までリーグ2位の打率を誇っていた太田の代打として打席へ。「（太田）椋の代打だったんで。場面も場面でしたし、本当に打たなかったらヤバいな…と。どんな形でもいいんで、1点入るようにと思いながら打席に入った」。自らにかけたプレッシャーに打ち勝ち、日本ハム