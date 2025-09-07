【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】隙間を狙った右足フィニッシュ日本代表MF久保建英が、“右足”のフィニッシュでスタジアムを騒然とさせた。アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。完全アウェイの中でも主導権を握り、相手に退場者が出たもののゴールレスドローに終わっている